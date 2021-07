PSG - Mercato : Neymar a bien fait avancer le dossier Messi, la preuve est imparable !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Lionel Messi (34 ans) tient sa première Copa América ! Grâce à un but d’Angel Di Maria, l’Argentine a battu le Brésil cette nuit au Maracana (1-0) et peur désormais célébrer un titre qui lui échappait depuis 1993. Battu, Neymar a été beau joueur après la rencontre.

Mieux, l'attaquant phare du PSG a partagé la joie de Messi après avoir essuyé quelques larmes bien légitimes suite à sa propre défaite. Si les embrassades entre les deux grands amis sur le rectangle vert ont déjà fait le tour du monde, celles-ci se sont prolongées en coulisses.

Dans les travées du Maracana, un cliché de Messi, Neymar et Leandro Paredes (dans l’ordre) a ainsi fuité après la rencontre. On peut y voir les trois compères discuter entre deux éclats de rire. Pour la presse espagnole, cela ne fait aucun doute : les bavardages autour de l’avenir de « La Pulga » la saison prochaine. Et puisque deux de ses trois hommes évoluent au PSG...

Messi, Neymar y Paredes. ¡EL FÚTBOL EN SU ESTADO PURO! pic.twitter.com/y4s34UsTL9 — TyC Sports (@TyCSports) July 11, 2021