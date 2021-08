PSG - Mercato : Neymar a déjà trouvé le remplaçant de Mbappé, son agent déjà à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Richarlison pour remplacer Mbappé ? Selon les informations d’El Chiringuito et du journaliste José Luis Sanchez, Neymar souhaiterait faire de l’attaquant d’Everton et coéquipier en équipe nationale le remplaçant de Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier.

Selon les informations du journaliste de Sky Sport, Max Bielefeld, l’agent de l’attaquant d’Everton, Giuliano Bertoluccci serait d’ores et déjà arrivé dans la capitale française pour discuter de son transfert en tant que remplaçant du Français. Le média allemand estime le finaliste de la dernière Copa America à 54 millions d’euros. Affaire à suivre.

After finishing the Cunha deal to Atletico Madrid, his agent Giuliano Bertolucci arrived in Paris yesterday.



He will hold talks with PSG over a potential move of his other client Richarlison (Everton) to the French capital as a replacement for Kylian Mbappé#TransferUpdate pic.twitter.com/NH6HDXrhis