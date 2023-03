PSG - Mercato : Neymar a pris une décision radicale pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L’heure est peut-être aux changements au PSG. Suite au nouveau fiasco en Ligue des champions, avec une élimination en 8es de finale contre le Bayern Munich (0-2), la direction entend assainir le vestiaire pour lancer un nouveau projet la saison prochaine.

Selon L’Équipe, plusieurs joueurs ne seront pas retenus au mercato estival. Si Neymar devrait faire partie de ceux qui ne seront pas retenus, eu égard à son salaire astronomique et aux contraintes du fair-play financier, le Brésilien est très clair : il veut rester au PSG !

Selon The Athletic, le crack de 31 ans souhaite même terminer sa carrière au PSG et n’a pas la moindre intention de jouer pour un autre club ! Il veut aider le club à remporter encore plus de titres, notamment la Ligue des champions.