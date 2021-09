PSG - Mercato : Neymar a ruiné l'émir du Qatar, une solution radicale est prise

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

C’est une bombe que vient de lâcher El Mundo sur le PSG et Neymar. Le journal espagnol a révélé le contrat pharaonique qu’aurait signé Neymar lors de son arrivée au PSG en aout 2017, photos à l’appui. Sur les 5 premières années de contrat, le PSG se serait engagé à verser plus de 216 millions d’euros hors prime au Brésilien soit plus de 43 millions d’euros bruts annuels. Avec les 222 millions d’euros versés au Barça en indemnité de transfert Neymar aurait couté au minimum 489 millions d’euros au PSG avec ce contrat.

En comptant la législation française et les primes fixes au PSG, Neymar aurait été assuré de toucher 2 125 000 euros net par mois. Des chiffres loin des pourtant déjà colossaux 17 millions d’euros nets qu’il aurait touché lors de sa dernière année au Barça. Démentiel.

Presque tout autant que le physique affiché par le Brésilien depuis la reprise. Hors de forme, Neymar n'inquiète pas mais préoccupe le staff de Mauricio Pochettino. Selon L'Équipe, le principal intéressé est conscient de ses écarts et a pris une décision radicale pour rentrer dans le rang : une diète vegan.

