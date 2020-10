PSG – Mercato : Neymar a snobé Leonardo pour fixer les conditions de sa prolongation !

Il y a encore un peu plus d'un an, le PSG devait gérer l'épineux dossier Neymar. La star brésilienne souhait à tout prix revenir au FC Barcelone et cela avait donné lieu à un haletant feuilleton, débouchant sur l'incapacité des deux clubs à trouver un accord.

En 2020, la donne a changé. Neymar se sent de mieux en mieux dans un PSG qui a tutoyé les sommets européens en disputant la finale de la Ligue des champions. Au point même que le Brésilien souhaiterait désormais prolonger avec Paris. Mais pas n'importe comment.

Neymar a parlé directement à Al-Khelaïfi

Selon FootMercato, le Brésilien aurait fixé le cadre de cette prolongation éventuelle dès le dernier Final 8 de Lisbonne. Neymar aurait en effet annoncé son envie de signer un nouveau contrat de cinq ans avec les émoluments actuels, à savoir 36 millions d'euros par an.

Précision d'importance, Neymar aurait dicté ses conditions directement à Nasser Al-Khelaïfi, court-circuitant de fait le directeur sportif brésilien Leonardo. FootMercato explique par ailleurs qu'aucune avancée notable n'aurait eu lieu. Leonardo, justement, aurait privilégié le cas Kylian Mbappé, dont la prolongation semble bien plus difficile à obtenir.