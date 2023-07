PSG - Mercato : Neymar a une offre alléchante sous le bras, son entrevue avec Luis Enrique décisive

Attendu à Paris pour poursuivre sa rééducation, Neymar a obtenu quelques jours de congés supplémentaires pour régler ses problèmes au Brésil. Pas ceux concernant sa compagne, qui attend un enfant et qu'il a trompé à plusieurs reprises, mais ceux concernant la construction d'un lac artificiel dans sa demeure de la banlieue de Rio, qui lui valent des démêlés avec la justice. Mais peut-être que ce séjour prolongé aux Amériques va permettre de décanter l'avenir de l'ancienne star du Barça, dont la carrière s'est enlisée depuis son transfert au PSG en 2017.

En effet, d'après le média espagnol Relevo, un club de MLS aurait approché Neymar pour un transfert cet été. La MLS, c'est presque le cadre rêvé pour un joueur qui n'en peut plus de la pression inhérente au footballeur de haut niveau en Europe. En plus, son ami Lionel Messi vient de signer à l'Inter Miami. Relevo assure qu'avant de prendre une décision, Neymar va discuter avec le nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique, avec qui il a été au Barça. Si l'Espagnol veut bâtir l'équipe autour de lui, alors il restera. Sinon, il demandera à partir, ce à quoi le club de la capitale ne devrait pas s'opposer, lui qui est lassé par son attitude...

