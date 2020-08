PSG - Mercato : Neymar annonce qu’il reste... avec une idée derrière la tête !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Les étés se suivent mais ne se ressemblent pas au PSG. En 2019, le feuilleton d’un possible retour de Neymar au FC Barcelone avait alimenté la chronique jusqu’en septembre, le Brésilien étant même disposé à mettre la main à la poche pour faciliter son retour en Catalogne.

Cette fois-ci, aucun doute ne sera permis sur le futur du crack brésilien : il restera au PSG cette saison. C’est l’intéressé qui en a lui-même fait l’annonce alors que son contrat expire en juin 2022.

Neymar veut absolument retourner en finale de la C1

« Je reste et avec l'ambition de retourner en finale de la Ligue des Champions, cette fois pour la gagner. J'aime cette idée de tout faire pour laisser mon nom dans les livres d'histoire de mon club, affirme-t-il haut et fort dans le magazine du club de la capitale. Si des gens doutaient de la présence du PSG parmi les plus grands club d'Europe, ces doutes sont morts à Lisbonne. On a quitté cette ville avec un sentiment de renouveau et de confiance dans notre capacité à gagner un jour pour écrire une histoire encore plus grande. » Si Lionel Messi ne sait pas quoi faire de son avenir, l’attaquant du FC Barcelone sait déjà que son grand ami ne bougera pas du PSG en 2020-2021.