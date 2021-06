PSG - Mercato : Neymar aurait ensorcelé Mbappé, son départ serait un grand soulagement !

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Les lendemains de défaite laissent toujours un goût amer dans la bouche. Ce mardi, tous les Français ou presque connaissent cette sensation après avoir vu les Bleus trébucher en 8es de finale de l’Euro contre la modeste Suisse (3-3, 4 tab 5).

Depuis ce moment fatidique, bon nombre d’analyses s’entrecroisent. Parfois sensées mais aussi souvent douteuses. On a par exemple connu Alexandre Jacquin plus inspiré qu’au moment de verbaliser son opinion personnelle sur la sortie de route prématurée des Bleus.

« Il est temps qu’il rejoigne enfin un grand club»

« Le PSG et Neymar ont transformé l’un des joueurs les plus doués de la planète en un attaquant exaspérant qui, au lieu de faire la différence, agace maintenant toute la France. Pour le bien des Bleus, il est temps qu’il rejoigne enfin un grand club et reprenne sa marche en avant », a expliqué le journaliste de La Provence. Repris par des confrères parisiens sur son approche trop « clubiste » et donc influencée par la rivalité entre l’OM et le PSG, ce même Jacquin s’est défendu.

« Rien à voir avec le PSG pour le coup. Il adopte l’attitude qu’il veut. Ce n’est certainement pas le club qui lui dicte sa conduite. Au contraire. Mais je comprends qu’à Marseille, on préfère le voir loin de Paris », a-t-il conclu dans un sourire. Ou comment Neymar serait indirectement la cause de l’Euro raté de Mbappé ou du désamour présumé de la France à l’endroit de celui-ci...

