PSG - Mercato : Neymar aurait une autre idée que Chelsea pour 2023-24

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Transparent sur les terrains, où il passe plus de temps à engueuler ses jeunes partenaires ou à se rouler par terre qu'à être décisif, Neymar se fait en plus remarquer en dehors. Les voisins de sa demeure de Bougival n'en peuvent plus de ses soirées bruyantes. Et il a en plus trouvé intelligent de participer à un tournoi de poker dans la soirée de mercredi, au lendemain de la défaite contre le Bayern (0-1), le tout entrecoupé d'un petit tour au McDo... Logique, donc, que le PSG songe à le transférer à Chelsea en fin de saison. L'investissement financier depuis 2017 a été colossal pour un retour sportif trop léger.

Mais L'Equipe, qui fait un point sur ce dossier ce samedi, assure que les dirigeants parisiens, qui ont rencontré le patron de Chelsea, Todd Boehly, pour évoquer un transfert en fin de saison, risquent d'être déçus. En effet, Neymar n'aurait pas l'intention de quitter le PSG, où il est sous contrat jusqu'en 2025. Il serait même impliqué dans sa saison, lui qui a joué les six premiers matches de Paris après la Coupe du monde en étant touché à la cheville droite. Le PSG risque donc d'avoir du mal à le faire partir. A moins qu'il s'agisse d'une tactique pour aboutir à une rupture de contrat...