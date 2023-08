PSG – Mercato : Neymar et Verratti accusent Luis Enrique d'avoir été retourné par Doha

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Confirmant l'entrevue de mercredi matin, L'Equipe est revenu sur les annonces faites à Marco Verratti et à Neymar que le PSG ne comptait plus sur eux. Une annonce directement de la bouche de l'entraîneur espagnol Luis Enrique qui a interpelé les deux principaux intéressés selon L'Equipe.

Luis Enrique utilisé comme une marionnette par l'Emir et Al-Khelaïfi ?

Pour Verratti comme pour Neymar, cela ne fait guère de doutes : l'ancien coach du FC Barcelone, de la Roma et de la sélection espagnole est instrumentalisé par l'Etat-major qatari et n'a pas les coudées franches pour travailler.« Dans l'entourage des deux joueurs, on est convaincu que l'entraîneur espagnol n'est pas à l'origine (de la décision). Qu'elle émane de plus haut, de Doha », écrit le quotidien sportif.

Il faut dire que cette annonce est un virage à 180° de la part de Luis Enrique. En privé et lors de la pré-saison, l'Espagnol s'est montré particulièrement élogieux à l'égard de Neymar et Marco Verratti. Tout ça pour les sortir de ses plans dès le 9 août sur un coup de tête ?

Podcast Men's Up Life