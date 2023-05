PSG - Mercato : Neymar et Verratti vraiment poussés vers la sortie !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Ça sent vraiment la fin d'une ère au Paris Saint-Germain ! Celle des excès en tous genres de la part des footballeurs, d'un manque de respect vis-à-vis du vestiaire et de l'institution. Selon Le Parisien de demain, la direction du club de la capitale est bien décidée à vendre Neymar et Marco Verratti cet été. Les deux joueurs ont pour points communs une hygiène de vie loin d'être irréprochable, des blessures en conséquence et un rendement loin d'être optimal. Depuis son arrivée il y a un an, Luis Campos a annoncé vouloir éradiquer les comportements nocifs, ce qui explique qu'il ait désormais l'Italien et le Brésilien dans son viseur.