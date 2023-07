PSG - Mercato : Neymar fait une annonce fracassante sur son avenir, Messi et Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Les retrouvailles entre Neymar et Luis Enrique se sont bien passées. De retour à la reprise du PSG malgré sa blessure, l’attaquant brésilien a croiser son ancien entraîneur au FC Barcelone et l’a salué chaleureusement. Si certains doutent encore de l’avenir personnel du crack de 31 ans, celui-ci a pris la parole pour faire une double annonce : non, il ne va pas quitter le PSG. Mais, oui, il ne se sent pas aimé par les supporters parisiens.

« Je serai là »

« Même s'il n'y a pas d'amour entre les fans et les joueurs, je serai là. Avec amour ou sans amour, mais avec Neymar », a-t-il déclaré cette nuit au micro de CazéTV. Par ailleurs, ce même Neymar est revenu sur la « MNM » et son incapacité à remporter la Ligue des champions. « Les galactiques n'ont pas gagné la C1... Nous avions une équipe très forte. Moi, Messi et Mbappé sommes trois gars qui sont les meilleurs au monde, nous le savons, mais ça ne correspondait pas, ce n'était pas bon pour nous. Évidemment, nous voulions tout gagner, mais parfois le football n'est pas le bon, juste. Ce n'est pas la même recette de gâteau. »

