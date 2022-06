PSG - Mercato : Neymar fixe une condition faramineuse à son départ

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Neymar est vexé. Après avoir été tancé (indirectement) par Nasser Al-Khelaïfi lors de sa dernière prise de parole publique, l’attaquant brésilien du PSG aurait pris la mouche et bouderait en silence. Le crack de 30 ans aurait même l’intention de quitter le PSG, puisqu’il se serait rendu compte qu’il n’est pas assez soutenu en haut lieu.

Aujourd’hui, El Pais en dit un peu plus sur la situation de Neymar. On apprend notamment qu'en interne, on est conscient que le père du joueur est prêt à partir... à une condition : toucher environ 200 millions d'euros ! Ce montant faramineux correspond peu ou prou au reste de son contrat au PSG et pourrait donc rediriger les dirigeants qataris sur un possible prêt.

Dans ce cas de figure, le quotidien espagnol avance que la direction du club a fait savoir à Neymar Sr que le salaire de son fils serait en partie pris en charge et qu'il serait versé via la fondation du joueur, l'Instituto Neymar Junior... sponsorisée par Qatar Airways. Troublant ?

Le père de Neymar veut que son fils touche l'intégralité de son contrat en cas de départ https://t.co/PIR95z1mmB — Foot Mercato (@footmercato) June 28, 2022

Pour résumer Alors que les dernières rumeurs lui prêtent l’intention de quitter le PSG au mercato, Neymar (30 ans) aurait posé une condition colossale à un départ cet été. Le Brésilien semble avoir enfin les idées claires, tout comme son paternel.

Bastien Aubert

Rédacteur

