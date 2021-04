PSG – Mercato : Neymar Jr aurait déjà annoncé une heureuse nouvelle au vestiaire

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Ces derniers jours, la presse catalane – et plus précisément SPORT – continue d'intimer le doute sur l'avenir de Neymar Jr. Après avoir assuré hier que le Brésilien pensait toujours au FC Barcelone et à son ami Lionel Messi, le média pro-Barça vendait aujourd'hui l'idée d'un « ultimatum » du Psg pour que Neymar prolonge vite son bail à Paris. Si possible avant le choc face à Manchester City en demi-finale de Ligue 1.

Il ne manque qu'une date à la prolongation de Neymar

Il semblerait toutefois que les doutes de « Ney » concernant la signature d'un nouveau contrat jusqu'en 2026 au moins (2027 en incluant l'option) ne soient pas vraiment avérés. D'après l'excellent Guillem Balague, qui s'est exprimé sur TV3, le vestiaire parisien est déjà très largement informé de ce qui va se passer.

Neymar Jr lui-même aurait avisé ses amis de sa prolongation future : « Neymar a dit à ses coéquipiers que tout était d’accord avec le PSG et qu’il ne restait plus qu’à l’annoncer ». Une simple question de timing donc...