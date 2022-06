PSG - Mercato : Neymar loin de Paris, le cinglant démenti

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

C'est l'époque. Ou plus simplement le mercato, synonyme, chaque été et chaque hiver, des plus folles rumeurs. Le PSG, et toutes ses stars, n'y échappe pas. Forcément. Sans doute pourquoi il se murmurait, depuis quelques jours, que le Brésilien Neymar pourrait être poussé dehors par ses propres dirigeants.

Crédible ? Pas réellement. Et si il y avait encore quelques doutes sur ce dossier, l'ancien agent du Ney, un certain Wagner Ribeiro, a définitivement mis un terme aux spéculations. Dans un entretien à Goal Espagne, il s'est montré on ne peut plus clair.

"Neymar a un rêve, gagner la Ligue des champions avec le PSG. En dépit de toutes les rumeurs concernant un possible départ, il est très motivé et il n'arrêtera pas avant d'avoir réussi".

Benjamin Danet

Rédacteur