PSG - Mercato : Neymar, Mbappé, Navas, Kalimuendo, Galtier répond à tout !

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Mbappé

"Je le sens très heureux, très épanoui. Il est très dynamique dans ses séances d’entraînement, il est très joyeux, à l’image du groupe. Il a beaucoup d’ambition pour l’équipe. Pour rentrer dans la confidence, il est très frustré de ne pas pouvoir participer au Trophée des champions."

Neymar

"Il travaille bien depuis le début de la saison. Il me semble heureux aussi, il est très en jambes. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas. On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu'on peut dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d'entraînement, et la joie qu'il a de s’entraîner."

Navas

"Keylor a fait des arrêts importants et décisifs, il travaille très bien. Mais j’ai été très clair avec les gardiens en début de saison, je ne souhaite pas de rotation, je veux fonctionner avec un numéro 1. Il sait ce que j’attends de lui dans son rôle de numéro 2, même si je sais qu’au fond de lui-même il y a beaucoup de frustration."

Kalimuendo

"Il sort d’une très belle saison avec Lens. Et depuis la reprise il est très présent, il profite du moindre temps de jeu pour être efficace. C’est un joueur énormément sollicité, que ce soit en France ou à l’étranger. Ayant un peu échangé avec lui, et aussi avec Luis Campos, après avoir vécu une saison complète et prolifique la saison dernière, il souhaite avoir un temps de jeu élevé. Je suis évidemment satisfait de ce qu’il fait chaque jour à l’entraînement, de ce qu’il apporte en match, après il y a la réalité du marché, du mercato à l’instant T. On verra au fur et à mesure des jours qui passent, à la fois la position de Kali, et celle du club."

Propos retranscrits par RMC