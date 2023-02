PSG - Mercato : Neymar n'était pas le sujet central de la rencontre entre Al-Khelaïfi et Chelsea !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que Le Parisien faisait état d'une rencontre entre les présidents du PSG (Nasser Al-Khelaïfi) et de Chelsea (Todd Boehly) pour discuter d'un transfert de Neymar Jr, L'Equipe est plus nuancé sur cette information... Et pas seulement parce que le Brésilien, sous contrat jusqu'en juin 2027, n'a pas prévu de quitter Paris dans un avenir proche. Paris et Chelsea prêts à se réconcilier... pour Ziyech ? Confirmant la rencontre entre le président qatarien et l'homme d'affaires américain, le quotidien sportif assure que ce n'était pas Neymar le sujet principal de cette rencontre au sommet... Mais bel et bien Hakim Ziyech, sous contrat avec les Blues et proche de rejoindre Paris en janvier. Désireux de renouer le fil du dialogue PSG – Chelsea, distendu depuis les erreurs à répétition du service juridique du club londonien pour le prêt de Ziyech cet hiver, Todd Boehly se serait excusé en personne pour l'attitude de son club dans ce dossier. Avec l'espoir de réactiver cette piste pour l'été prochain ?

Ziyech, le sujet central de la rencontre PSG - Chelsea Selon L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi (PSG) et Todd Boehly (Chelsea) se sont bel et bien rencontrés... mais pas pour évoquer une exfiltration de Neymar vers Londres. L'Américain s'est excusé pour le fiasco du dossier Ziyech avec pour espoir de renouer de bonnes relations avec Paris.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life