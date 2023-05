PSG - Mercato : Neymar ne veut jouer que dans deux clubs la saison prochaine

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Désireux de se séparer de Lionel Messi et Neymar cet été, le Paris Saint-Germain savait que ce serait plus facile pour l'Argentin, en fin de contrat, que pour le Brésilien. Celui-ci, même s'il ne connaît que des déboires depuis son arrivée en 2017 et a vu son étoile considérablement pâlir, l'ancien du Barça est très satisfait des conditions salariales qui sont les siennes dans la capitale. Mais, heureusement, il semblerait que la solution Manchester United lui plaise.

Il veut aller en Premier League, pas en Arabie Saoudite

C'est à la fois Foot Mercato et Ekrem Konur qui l'assurent : contacté par trois clubs anglais (United, City et Newcastle), Neymar veut poursuivre sa carrière en Premier League ou rester à Paris. En tout cas, il n'ira pas en Arabie Saoudite, malgré une offre de 400 M€. Et parmi ses courtisans anglais, il privilégierait Manchester United. Qui pourrait bientôt avoir les moyens de s'offrir ses services tout en payant une grosse indemnité au PSG, à condition que la vente se conclut rapidement. Ce que Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi espèrent fortement...

La fiche du Paris Saint-Germain

🔴 NEWS : Neymar est séduit par la potentielle idée de jouer à Manchester United et ne se voit que là-bas ou au #PSG.



Neymar souhaite continuer en Europe pour le moment et a refusé une offre de 400M€ d’un club de Saudi Pro League.



[@Santi_J_FM] pic.twitter.com/hdn24BOdVY — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 30, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Alors que le PSG ne veut plus de lui, Neymar est séduit par l'idée de jouer pour Manchester United. Le Brésilien ne se voit que porter le maillot des Red Devils ou de Paris la saison prochaine. Presque une aubaine pour le club de la capitale.

Raphaël Nouet

Rédacteur