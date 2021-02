PSG – Mercato : Neymar raye de lui-même une destination pour son avenir

C'est dans les tuyaux et l'annonce ne devrait plus tarder. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, Neymar Jr (28 ans) va prolonger son bail dans la Capitale française de deux saisons (2024). S'il a d'abord eu du mal à s'adapter à la France et à son football, le Brésilien a eu déclic la saison dernière. Fini la « Saudade », Ney est heureux à Paris et le clame désormais partout.

La Premier League, ça ne branche pas Neymar

Epanoui, Neymar se livre même davantage dans les médias. Dimanche, l'ancien Barcelonais était dans l'émission « 7 à 8 » sur TF1 pour parler de sa vie française. Il a remis le couvert ce jeudi dans un entretien au Daily Mail en Angleterre.

Lancé sur son intérêt pour la Premier League, Neymar Jr a répondu avec franchise : «Je ne regarde pas beaucoup la Premier League, mais j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de contacts physiques dans le jeu », a fait savoir le numéro 10 qui juge déjà qu'il y a bien trop de contact physique en France et ne veut pas aller davantage dans l'escalade. Au moins, les choses sont claires...