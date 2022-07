PSG - Mercato : Neymar recalé par Manchester City

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Alors que son contrat a été prolongé de manière automatique jusqu'à 2027, Neymar aurait pu quitter le PSG cet été et les Qataris ont décidément tout fait pour. En cours de profonde restructuration, Paris a changé de politique et veut chercher à se débarrasser du strass et des paillettes incarnés par la star brésilienne. On apprend aujourd'hui dans le Parisien que le club de la capitale a tenté un coup avec Manchester City.

Neymar veut rester

Selon les informations de Dominique Séverac, le club de la capitale aurait proposé à Manchester City en échange entre Neymar et un autre joueur comme Bernardo Silva. Pep Guardiola et les Citizens auraient refusé la proposition. Encore un coup dur pour le brésilien, loin de sa renommée de star mondiale au FC Barcelone et de son statut prochain Ballon d'Or de "l'après-Messi". Indésirable à Paris Neymar a pourtant répété qu'il n'avait pas l'intention de quitter la France et son entourage confirme qu'il est déterminé à réaliser une grosse saison dans la capitale.