PSG - Mercato : Neymar repart pour un tour, il éloigne Messi et un attaquant de Paris !

Non, Neymar (30 ans) n’a pas envie de quitter le PSG. Malgré les rumeurs qui ont fleuri à son sujet ces derniers jours, l’attaquant brésilien vient d’activer sa clause qui prévoyait de prolonger d’un an. Du coup, le voilà lié au club de la capitale jusqu’en juin 2027 !

« L’extension de contrat de Neymar au PSG a été déclenchée, a fait savoir Nicolo Schira cette nuit. Maintenant, son contrat avec Paris expire en 2027. » Il s’agit d’un pied-de-nez à Luis Campos, qui a placé le Brésilien sur la liste des partants. Cette décision forte de Neymar vient même boucher une place en attaque et freine l’arrivée de Gianluca Scamacca (23 ans), ardemment désirée par Campos.

« Nous n'avons eu aucun contact avec le PSG au cours des 10 derniers jours pour cet accord avec Scamacca, appuie le président de Sassuolo Giovanni Carnevali auprès de Fabrizio Romano. On pourrait avoir des contacts avec d'autres clubs étrangers, il y a de l'intérêt pour lui. »

La Cadena Cope affirme de son côté que Lionel Messi (35 ans), lassé d'une stratégie floue du PSG, pourrait faire ses valises cet été ! Information à nuancer puisque Christophe Galtier compte sur l'Argentin dans son équipe type la saison prochaine.

