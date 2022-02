PSG - Mercato : Neymar rêve de conclure sa carrière avec Messi loin de Paris

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

De retour sur les terrains après deux mois d'absence, Neymar s'est déjà distingué, mardi dernier en faisant une bonne rentrée contre le Real Madrid (1-0) et hier en marquant à Nantes (1-3), même s'il a manqué un pénalty. Clairement, le Brésilien a encore beaucoup à offrir au plus haut niveau. Mais que compte-t-il faire à l'été 2025, quand son contrat au PSG se terminera et qu'il aura 33 ans ? Il a répondu à cette question lors d'un live Twitch.

Il a deux souhaits. Le premier serait de retourner là où tout a commencé : "J'ai très envie de retourner jouer à Santos. Ce qui me manque vraiment, c'est de jouer là-bas, chez moi. Mon dieu, ce stade est merveilleux !". Le second serait de raccrocher les crampons aux Etats-Unis : "J'ai aussi bien envie de jouer aux Etats-Unis, au moins une saison. Pourquoi ? Parce que le championnat est court (rires) ! On a trois ou quatre mois de vacances !". La MLS, c'est aussi la destination rêvée de Lionel Messi après son départ d'Europe. D'ici à ce que le Brésilien et l'Argentin se retrouvent une nouvelle fois, cette fois du côté de l'Inter Miami de David Beckham...