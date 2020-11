PSG - Mercato : Neymar, sa prolongation actée par une attaque contre le FC Barcelone

L'attitude de Neymar vis-à-vis du FC Barcelone est décidément des plus étonnantes : le Brésilien rêve de retourner en Catalogne, qu'il a regretté d'avoir quitté à l'été 2017, mais il multiplie les recours contre le club afin de toucher des primes qui, selon lui, lui sont dues. Pourtant, la justice espagnole a récemment donné raison aux Blaugranas. Mais qu'à cela ne tienne, le Ney vient d'envoyer de nouveau ses avocats au front !

Des tensions qui font le jeu du PSG

El Mundo Deportivo révèle que les représentants de l'attaquant brésilien ont intenté un nouveau recours devant la chambre 15 de l'équivalent des prud'hommes espagnols. Ils réclament le paiement d'un bonus de 43,6 M€ que le FC Barcelone aurait dû verser à Neymar pour avoir signé avec lui plutôt qu'au Real Madrid (ou ailleurs) à l'été 2013.

Pour le média catalan, il ne fait pas de doute que cette énième attaque enterre définitivement les espoirs de Neymar de revenir en Espagne. Et comme le Real Madrid préfèrerait recruter Kylian Mbappé et que le Brésilien ne se verrait pas dans un autre pays, la possibilité de le voir prolonger au Paris Saint-Germain grandit un peu plus.