PSG - Mercato : Neymar sort du silence sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Neymar et le PSG, c’est une histoire compliquée. Blessé et indisponible depuis le mois de février, l’international brésilien est pris en grippe par certains parisiens qui n’arrivent plus à supporter le comportement de leur numéro 10. Présent ce dimanche au Grand Prix de Formule 1 de Monaco, Neymar a été interrogé sur son avenir par la télé brésilienne. « Où allez-vous ? Chelsea ou Manchester United ? », a lancé le journaliste. « Je suis ici et après je rentre chez moi », a ironisé le Brésilien, un brin pressé d’assister au Grand prix. Une sortie comme il habitude de faire, du grand Neymar… 🗣️Journaliste: « Où allez vous ? Chelsea, Manchester United ? »



Neymar 🇧🇷: « Je suis ici et après je rentre chez moi 😂 » pic.twitter.com/V0IWcoiiaS — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) May 28, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer À l’occasion du grand prix de Formule 1 à Monaco, l’offensif brésilien du PSG, Neymar (31), a été interrogé sur son avenir. « Je suis ici et après je rentre chez moi », a ironisé le Brésilien, un brin pressé d’assister au Grand prix. Une sortie comme il habitude de faire, du grand Neymar…

Thomas Salis

Rédacteur