PSG - Mercato : Neymar sur le départ ? Son père dément formellement !

Le clan Neymar réplique. Il y a quelques heures, le journal l'Equipe a annoncé que le Brésilien souhaitait quitter le PSG et en avait informé la direction du club. L'information a évidemment fait grand bruit avant de parvenir jusqu'aux oreilles du père du joueur qui n'a pas tardé à réagir, ce soir dans les colonnes de PL Brasil.

Neymar Sr n'y va pas par quatre chemins et s'en prend directement au quotidien sportif. "Je ne vais pas confirmer une info qui ne s'est pas produite. Ce n’est pas l'Equipe, c’est l’Efake. L'information vient de quelque part, nous essayons d'en comprendre l'intention."

