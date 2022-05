PSG – Mercato : Nkunku clair sur un potentiel retour au club

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Christopher Nkunku traverse une période merveilleuse. Le milieu de terrain tricolore est très performant avec son club de Leipzig et est l’un des meilleurs joueurs français de cette saison. Courtisé par de nombreux clubs, l’ancien joueur du PSG est également surveillé par le club de la capitale pour renforcer son entrejeu. Actuellement avec l’Équipe de France, il s’est exprimé sur un potentiel retour cet été.

En conférence de presse, il a été très clair : « Paris, je l'ai toujours dit, c'est ma maison, mon club de cœur. Je ne ferme aucune porte. Tout est possible dans le football. C'est flatteur d'avoir les plus grands clubs du monde qui s'intéressent à moi. Mais c'est aussi flatteur que Leipzig fasse tout pour me garder. Là, on est en juin, en sélection, et je suis focalisé sur ce rassemblement. »

Adam Duarte

Rédacteur