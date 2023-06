PSG – Mercato : Nkunku valide pour Nagelsmann

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Le PSG souhaite faire de Julian Nagelsmann le successeur de Christophe Galtier et l'idée semble plaire à un de ses anciens joueurs : Christopher Nkunku. En point presse à Clairefontaine ce samedi, le joueur de Leipzig, qui a bien connu Nagelsmann au RB, a dit le plus grand bien de son ancien coach.

« C'est un coach très exigeant, il aime le football offensif »

« C'est un coach qui m'a énormément aidé à me développer, a-t-il expliqué. Il est focalisé sur le football, sur tout l'aspect tactique. C'est un coach très exigeant, il aime le football offensif, que son équipe se crée énormément d'occasions et se retrouve en nombre dans la surface de réparation adverse. On a vu aussi son gros travail avec le Bayern Munich. Je ne suis pas surpris qu'un club comme le PSG s'oriente vers lui. »