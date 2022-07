PSG – Mercato : Nordi Mukiele annonce son départ de Leipzig

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après Vitinha et Hugo Ekitike, Nordi Mukiele devrait bel et bien être la 3e recrue estivale du PSG. L'ancien montpelliérain, malgré un ultime forcing de Chelsea, est attendu à Paris dès ce mardi pour la visite médicale. A 24 ans, le défenseur a fait ses adieux au RB Leipzig ce lundi soir via un message publié sur les réseaux sociaux. Il évoluait en Allemagne depuis quatre ans.