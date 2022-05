PSG - Mercato : nouveau coup de froid pour l'arrivée de Pogba !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En quête d'un renfort dans l'entrejeu cet été, le Paris Saint-Germain préfère recruter Paul Pogba, en fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, plutôt qu'Aurélien Tchouaméni, dont l'AS Monaco réclame pas moins de 80 millions d'euros pour le laisser partir.

Mais la Juventus Turin, qui espère faire revenir La Pioche, continuerait de prendre de l'avance sur le club de la capitale dans ce dossier. En effet, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, spécialiste des transferts, le milieu de terrain français, qui a déjà évolué à la Vieille Dame de 2012 à 2016, se rapprocherait d'un retour chez les Turinois.

🐙 Paul #Pogba is getting closer to #Juventus as a free agent. Bianconeri are pushing to convince the french midfielder and growing confidence to close the signing. #transfers