PSG - Mercato : coup de théâtre confirmé pour le nombre de recrues hivernales !

La semaine dernière, L'Équipe et Le Parisien avaient annoncés que les dirigeants du Paris Saint-Germain partiraient finalement dans l'idée de ne pas recruter lors du mercato hivernal. Mais comme on a pu le comprendre lors des derniers jours, la donne aurait bien changé et au moins deux recrues devraient débarquer à Paris cet hiver.

Beraldo et Moscardo au PSG dès cet hiver ?

En effet, dans son édition du jour, le journal L'Équipe a annoncé que le champion de France devrait s'attacher les services d'un défenseur central et d'un milieu de terrain pour combler notamment les absences de Presnel Kimpembe et Fabian Ruiz, blessés. Et c'est le défenseur central de São Paulo, Lucas Beraldo, et le milieu de terrain des Corinthians, Gabriel Moscardo, qui devraient être recrutés. Pour le reste, les dirigeants parisiens devraient être à l'affût d'une opportunité car ils s’attendraient à ce que certains clubs se débarrassent de joueurs comme Manchester United.

🗞️ « Sur les listes du Père Noël » : la une du journal L'Équipe du samedi 23 décembre 2023 pic.twitter.com/XTL2PzRsg5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 22, 2023

