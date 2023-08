PSG - Mercato : nouveau coup de tonnerre pour Kolo Muani !

Le Paris Saint-Germain aurait récemment formulé une deuxième offre d'un montant de 80 millions d'euros bonus compris à l'Eintracht Francfort pour s'attacher les services de Randal Kolo Muani cet été.

D'après le journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg, le club allemand aurait répondu à la deuxième proposition du champion de France en titre. La réponse serait non. Mais les négociations seraient toujours en cours entre les deux clubs, le PSG préparant une troisième offre pour recruter l'ancien joueur du FC Nantes, qui ferait pression auprès de ses dirigeants pour venir à Paris.

🆕 @Eintracht won’t accept the new offer of €80m - #PSG informed!



➡️ But negotiations ongoing. Kolo Muani is pushing for the move

➡️ Both clubs want to find a solution

➡️ Next 48 hours will be crucial.



PSG won’t pay €100m. A new offer is in preparation. Key factor for… pic.twitter.com/wApGz5IEGb