PSG Mercato : nouveau coup dur dans le dossier Rafael Leao

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Les rumeurs sont déjà en grande forme. Et inutile de vous préciser que cela va durer ainsi plusieurs mois, en vue du mercato estival. Le dossier phare sera bien entendu celui de Kylian Mbappé, évoqué au Real Madrid depuis des lustres et qui ne devrait plus tarder à annoncer sa décision de quitter, ou non, le PSG.

Du monde derrière Leao

Dans la longue liste de ses successeurs, figure l'attaquant du Milan AC, Rafael Leao. Mais, ce serait trop simple, le buteur patenté est également suivi par d'autres cadors du foot européen, comme Manchester United ou le Real Madrid. On doute tout de même que le club espagnol signe l'été prochain Mbappé et Leao. Ce qui laisserait une chance supplémentaire au PSG de l'attirer. Mais ça, Kylian Mbappé va en décider...

💣💥❗🇵🇹 🔴 ⚫ #SempreMilan❗

Manchester United, Real Madrid and PSG will priority the transfer of AC Milan's 24-year-old Portuguese winger Rafael Leao during the summer transfer window. https://t.co/bz2KAgD1uf pic.twitter.com/DAHmNBhSGA — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 6, 2024

Podcast Men's Up Life