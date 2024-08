PSG Mercato : nouveau coup dur pour un transfert à 60 M€ !

Manuel Ugarte passe un été plutôt compliqué. Déjà parce que sa sélection, l'Uruguay, s'est arrêtée en demi-finales de la Copa América alors qu'elle en était l'une des grandes favorites grâce à la présence de Marcelo Bielsa sur son banc. Ensuite parce que son avenir est teinté de flou. Après une première saison ratée au PSG, l'ancien du Sporting a été mis sur le marché, mais à une valeur beaucoup trop élevée de 70 M€. Manchester United s'est montré intéressé car Casemiro était sur le point de s'engager en Arabie Saoudite.

C'est là que les montagnes russes ont commencé pour Ugarte, très attiré par MU. Lassé que le PSG ne revoit pas ses prétentions à la baisse, Manchester a décidé de passer à autre chose. Puis a fait savoir qu'il restait intéressé, mais à condition que son tarif baisse. Et ce dimanche, le manager de MU, Erik ten Hag, annonce qu'il compte toujours sur Casemiro ! Si le Brésilien de 32 ans, sous contrat jusqu'en 2026, reste, cela mettra un terme à la piste Ugarte. Mais on n'est plus à une volte-face près dans ce dossier...

