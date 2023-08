PSG - Mercato : nouveau rebondissement pour Kolo Muani et Ekitike !

Toujours désireux de recruter Randal Kolo Muani cet été, le Paris Saint-Germain aurait formulé la semaine dernière une première offre de 65 millions d'euros à l'Eintracht Francfort pour s'attacher les services de l'attaquant français. Proposition refusée par le club allemand.

Mais que L'Équipe a annoncé ce lundi qu'une deuxième offre d'un montant de 70 millions d'euros plus des bonus devrait être faite par les dirigeants parisiens, le journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg, qui a fait ce mardi un point sur ce dossier, croit savoir que Francfort n'aurait toujours pas reçu cette deuxième proposition du PSG et attendrait 100 millions d'euros pour céder l'ancien Canari cet été. Les dirigeants francfortois ne seraient, par ailleurs, pas intéressés par un éventuel échange avec Hugo Ekitike.

Eintracht Frankfurt has not yet received a new offer for Randal Kolo Muani ✔️#SGE not willing to agree the offer of around €65m all-in!



➡️ @Eintracht still wants to get the €100m and is not interested in a possible swap deal with #Ekitike.



Kolo Muani, still keen to join… pic.twitter.com/4ZaiNR8oJ8