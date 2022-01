PSG – Mercato : nouveau rebondissement spectaculaire pour Pogba !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

En fin de contrat en juin prochain et ciblé par de nombreux clubs dont le PSG, le Real Madrid, la Juventus de Turin ou encore le FC Barcelone, Paul Pogba (28 ans) pourrait bien pousser Manchester United à une offre indécente... Offre qui pourrait avoir des répercussions sur son coéquipier Cristiano Ronaldo, habitué à être le joueur le mieux payé du vestiaire partout où il passe.

En effet, si l'on en croit The Sun, les Red Devils seraient disposé à lui offrir un salaire hebdomadaire indécent de 480 000€ par semaine (hors bonus). Une somme pouvant monter à près de 600 000€ la semaine avec les bonus. Soit 31,2 M€ par an. Le plus gros contrat jamais offert à un joueur dans l'histoire de la Premier League.

Problème : l'entourage du champion du monde 2018 s'est empressé de démentir la nouvelle via un communiqué : "Paul ne s'est pas vu offrir un nouveau contrat ces derniers mois. Il est pleinement concentré sur sa convalescence après une blessure dans le but d'aider l'équipe dès que possible."

L'avenir de Paul Pogba à Manchester United demeure toujours aussi incertaine !https://t.co/sHRBPi5sHt — Foot Mercato (@footmercato) January 8, 2022