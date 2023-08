PSG - Mercato : nouvelle étape de franchie pour un transfert de Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ça se précipite pour le départ de Neymar du Paris Saint-Germain ! En début de journée, nous avons relayé l'information selon laquelle les Saoudiens d'al Hilal avaient formulé une grosse offre au Brésilien. Son entourage avait donné son accord, mais pas encore le joueur. Selon L'Equipe, ce serait désormais chose faite. L'attaquant, déterminé à quitter Paris, a donné son feu vert.

Neymar touchera 160 M€ en Arabie Saoudite

Le quotidien sportif assure que Neymar touchera 160 M€ sur deux ans en Arabie Saoudite. Et qu'il ne reste plus aux deux clubs qu'à se mettre d'accord sur une indemnité, qui pourrait tourner autour de 80 M€, même si Paris attendra évidemment plus pour un joueur qu'il a payé 222 M€ il y a six ans. En tout cas, le dénouement est proche et il ne fera pas l'affaire du FC Barcelone, même s'il a été question un temps qu'al Hilal recrute Neymar et le prête dans la foulée aux Blaugranas...

