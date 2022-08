PSG - Mercato : nouvelle offre pour Skriniar, Galtier attend une autre recrue d’urgence !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Luis Campos a beau se démener pour recruter Milan Skriniar, c’est d’un attaquant supplémentaire dont Christophe Galtier a besoin. Et vite ! « Oui, on souhaite l’arrivée d’un autre attaquant, a-t-il affirmé. On a un calendrier très chargé jusqu’au 13 novembre, plus une Coupe du monde. Le club travaille énormément. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ce sujet et lui est en relation directe avec la direction du club. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas faire n’importe quoi. »

En attendant de trouver la perle rare, Campos continue de se creuser les méninges pour arracher Milan Skriniar à l’Inter. Selon La Gazzetta dello Sport, un émissaire du PSG se trouve ainsi à Milan afin de formuler une nouvelle offre de 60 + 5 millions pour le défenseur central slovaque.

Pour l’instant, les dirigeants du PSG, Campos en tête, sont confrontés à un mur. Le quotidien transalpin confirme que le club lombard réclame au moins 90 millions d’euros pour lâcher Skriniar (27 ans).