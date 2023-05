PSG - Mercato : nouvelles révélations sur l'avenir de Neymar et l'intérêt de Manchester United

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Romano comme Ogden confirment donc que la prochaine direction de Manchester United, surtout si elle est qatarie, pourrait se pencher sur le cas de Neymar. Le journaliste italien confirme en tout cas la volonté du PSG de faire partir un joueur recruté à prix d'or en 2017, moyennant la plus grosse indemnité de l'histoire (222 M€) : "En interne, des discussions ont déjà eu lieu au PSG concernant un départ. Une solution est cherchée pour cet été".

La fiche de Neymar

No negotiations ongoing between Man United and PSG for Neymar Júnior, as of now. Nothing concrete, no talks… at least with current owners/board. 🚨🔴🇧🇷 #MUFC



PSG already discussed Neymar’s exit internally, looking for a solution in the summer.



🎥 More: https://t.co/4HI7nHwnPD pic.twitter.com/ebYiDO1xgD