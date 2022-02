PSG – Mercato : Nuno Mendes a éloigné un international français de Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Nuno Mendes est promis à un avenir radieux. Le jeune latéral gauche portugais a le potentiel pour devenir le meilleur joueur au monde à son poste. À l’été 2021, il a rejoint le PSG et s’impose petit à petit dans l’effectif parisien. Son arrivée a fait défaut à un international français.

Sur Twitter, Fabricio Romano annonce que le PSG s'est définitivement détourné du latéral gauche français du Milan AC, Théo Hernandez. Les dirigeants parisiens étant totalement satisfaits de Nuno Mendes, le frère de Lucas Hernandez a préféré prolonger jusqu'en 2026 avec le club lombard.

Theo Hernández was on Paris Saint-Germain list one year ago, before Nuno Mendes deal - but Theo only wanted to stay 🔴🇫🇷 #ACMilan



AC Milan will announce his new contract in the coming days. Five year deal agreed and completed - while PSG are now more than happy with Nuno Mendes. pic.twitter.com/1p0hZEI6U1