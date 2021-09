PSG - Mercato : Nuno Mendes prêté par le Sporting, Sarabia fait le chemin inverse (officiel)

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

C'était dans l'air depuis le début de la journée, ça a été officialisé sur le gong, juste avant la clôture du marché estival : le Paris Saint-Germain s'est fait prêter Nuno Mendes (19 ans) par le Sporting Portugal. Il s'agit d'un des plus grands espoirs mondiaux à son poste. Le prêt est payant (7 M€) et comporte une option d'achat de 40 M€.

Cette arrivée permettra d'offrir un spécialiste du poste à Mauricio Pochettino, qui ne pouvait plus compter sur Juan Bernat, pas totalement remis de sa grave blessure survenue il y a un an, sur Layvin Kurzawa, dont les limites sont toujours aussi criantes, et d'Abdou Diallo, dont ce n'est pas le poste. Pour inciter les Lions à leur céder leur pépite, les dirigeants du PSG ont envoyé leur milieu espagnol Pablo Sarabia du côté d'Alvalade. Pressenti en début de journée à l'Atlético Madrid, l'Espagnol va donc découvrir la Liga portugaise.

