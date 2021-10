PSG - Mercato : offre en or du Real Madrid pour Mbappé, une bombe sur Haaland éclate !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Kylian Mbappé (22 ans) a allumé la mèche et le feu a parfaitement pris. En se livrant aux médias français pas plus tard que ce mardi, l’attaquant du PSG a ravivé les tensions existant avec le Real Madrid depuis le mercato estival.

L’histoire ne va pas en rester là. Selon Nicolo Schira, Florentino Pérez est très confiant à l’idée de faire signer Mbappé libre en 2022 en lui offrant un contrat de six ans avec un salaire annuel d’environ 40 millions d’euros.

En réponse, le PSG entend formuler une contre-proposition pour prolonger le contrat de Mbappé qui expire en juin prochain. En parallèle de ce dossier explosif, Pipi Estrada a assuré hier soir sur le plateau d’El Chiringuito qu’Erling Haaland (Dortmund, 1 ans) serait « un joueur du Real Madrid la saison prochaine. » Le journaliste n’en a pas dit plus mais semble sûr de son coup alors que le PSG n’a pas dit son dernier mot pour l’attaquant norvégien.

#RealMadrid are confident to sign Kylian #Mbappè as free agent. Florentino #Perez has offered a 6-years contract to the french striker with a salary around €40M/year. #PSG don’t want to lose him and will make a new bid to try to extend the contract (expires in June). #transfers