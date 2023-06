PSG - Mercato : on en sait plus sur les dossiers Lucas Hernandez et Marcus Thuram

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

🚨🚨Le PSG entend BOUCLER les arrivées des francais Lucas Hernandez et Marcus Thuram dans les prochaines semaines.✍️ ♦️Paris entend faire une première offre CETTE SEMAINE pour Lucas Hernandez.💰 ♦️Marcus Thuram, intéressé par le PSG, n'a pas encore tranché sur son avenir.⏳🤔 pic.twitter.com/TPY6na8L8w

Bien que le PSG voudrait boucler ces deux transferts dans les semaines qui arrivent, chacun des dossiers n’en est pas au même stade. Pour Lucas Hernandez, le PSG devrait transmettre une offre cette semaine. Courtisé également par d’autres clubs, Marcus Thuram est intéressé par le PSG, mais il n’a pas encore fait de choix concernant son avenir. Le Paris Saint-Germain pourrait avoir recruté cinq joueurs, sans être certain de savoir qui sera sur le banc parisien, la saison prochaine.

Intéressé par Lucas Hernandez et Marcus Thuram, le PSG compte bien boucler leur arrivée. Le club parisien, aux trois recrues déjà, pourrait en avoir deux de plus prochainement, bien que l’entraîneur ne soit lui, pas encore arrivé.

Le Paris Saint-Germain qui s’intéresse à Lucas Hernandez et Marcus Thuram, espère avancer et finaliser leur arrivée, dans les prochaines semaines. Si pour le premier, une offre sera transmise dans la semaine. Pour le second, bien qu'intéressé, il n'a pas encore tranché sur son avenir.