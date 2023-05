PSG - Mercato : on en sait plus sur les dossiers Min-Jae et Osimhen

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

🇰🇷 L'agent du sud-coréen et Luis Campos ont discuté pour une potentielle venue du défenseur du Napoli à Paris. https://t.co/dp8jnTqdvm

Pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, le Paris Saint-Germain vise deux joueurs de Naples. Il s'agit de Kim Min-Jae et de Victor Osimhen. Concernant le défenseur central sud-coréen, Luis Campos aurait récemment rencontré son agent et aurait discuté d'une éventuelle venue de l'ancien joueur de Fenerbahce dans la capitale français, d'après le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins. Mais il n'y aurait aucun accord pour le moment.

Pour Victor Osimhen, Luis Campos aurait déjà trouvé un accord avec son agent mais pas encore avec l'ancien joueur du LOSC, si l'on en croit les informations de Sports Zone. L'attaquant nigérian privilégierait toujours un départ en Angleterre, Chelsea et Manchester United étant notamment sur le coup. De son côté, le Bayern Munich aurait abandonné la piste menant à Victor Osimhen face à son prix trop elévé.

⚡️FLASH ZONE ⚽️ Auteur d’une énorme saison avec le Napoli, Victor Osimhen a vu le PSG et Luis Campos s’intéresser à lui dès l’hiver dernier. Campos a trouvé un accord avec son agent mais pas encore avec le joueur qui préfère plutôt céder aux sirènes de la Premier League.… pic.twitter.com/Mzv7rnYrtI

Pour résumer

