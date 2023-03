PSG – Mercato : on en sait plus sur les priorités de Luis Campos l'été prochain !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Comme révélé par L'Equipe ce matin, Luis Campos va chercher trois renforts en plus de Milan Skriniar (Inter Milan), attendu pour renforcer la défense centrale : un autre stoppeur et au moins deux milieux de terrain.

Torres, Sangaré, Koné...

Le quotidien francilien en dit plus sur l'identité des profils ciblés. Concernant le deuxième défenseur, Pau Torres (Villarreal, 26 ans) serait particulièrement apprécié. Au milieu, L'Equipe assure que Luis Campos va tenter de relancer la piste de son chouchou Bernardo Silva (Manchester City) en plus d'aller chercher un joueur plus athlétique à la récupération. Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven, 25 ans), déjà ciblé l'été dernier, et Manu Koné (Borussia Mönchengladbach, 21 ans) sont ciblés.

Pour financer ce Mercato, le PSG envisage de ne pas reconduire le contrat de Lionel Messi. Un départ qui lui permettrait d'économiser près de 40 M€ par an en masse salariale... Le temps du bling-bling semble bel et bien révolu à Paris.