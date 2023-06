PSG : on sait quand Galtier sera officiellement limogé et que Luis Enrique arrivera

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Ça bouge enfin au PSG. Selon les informations du Parisien ce dimanche, Il ne resterait plus que des détails à régler pour que le PSG change d’entraîneur, tout devrait être officialisé ce mercredi. Les négociations entre les dirigeants parisiens et Christophe Galtier auraient abouti à une indemnité compensatoire à hauteur de 6 millions d’euro.

Luis Enrique déjà au boulot

L’ancien sélectionneur de la Roja et coach du Barça travaillerait continuellement avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi pour préparer l’équipe de la saison prochaine d’après le quotidien. Il ne resterait plus que détail à régler pour annoncer la nomination de Luis Enrique pour entraîner le PSG. La semaine prochaine sera le grand début du grand ménage dans le club de la capitale.