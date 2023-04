PSG - Mercato : gros coup dur pour Paris dans le dossier Osimhen !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Le poste de numéro 9 est un objectif assumé par Luis Campos pour l’été prochain, et la priorité absolue est de recruter Harry Kane. Seulement, le PSG fait face à une concurrence féroce sur le dossier, et doit d’ores et déjà envisager plusieurs autres options en cas d’échec de ce dossier.

Osimhen attiré par la Premier League ?

Dans cette liste de plans B, le nom de Victor Osimhen figurerait tout en haut. L’attaquant nigérian, auteur d’une saison remarquable attire les plus grosses écuries européennes, et le président napolitain, Aurelio de Laurentiis, voudrait environ 150 millions d’euros pour son attaquant.

Seulement, Osimhen préfèrerait lui la Premier League, ou le Bayern Munich désormais orphelin de Robert Lewandowski, et pour qui le recrutement de Sadio Mané est un échec total.