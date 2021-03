PSG – Mercato : Paris à la rue sur Erling Haaland, Leonardo a ses raisons

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Alors que la plupart des grands clubs européens (FC Barcelone, Manchester City, United, Chelsea, Bayern, Real Madrid) rêvent d'attirer Erling Braut Haaland, le PSG est – une fois n'est pas coutume – plus en retrait que ses rivaux sur la pépite norvégienne.

Les prolongations de Neymar et Mbappé prioritaires à tout recrutement

Selon le média scandinave VG, il y a des raisons à ce choix... Et cela n'est pas lié aux éventuels soucis de vestiaire que cela peut créer entre les joueurs actuels du PSG et le « baby face killer » du Borussia Dortmund après l'affrontement entre les deux équipes lors de la précédente Ligue des Champions. Non, la question est d'abord économique.

Pour Leonardo, il serait beaucoup plus important d'obtenir les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé, tous deux en fin de contrat en juin 2022, que d'ajouter une autre étoile offensive à l'armada du PSG. Une fois les dossiers Neymar et Mbappé réglés, en fonction des moyens restants et des besoins, alors Paris prendra une décision mais Haaland semble aujourd'hui bien loin des priorités. Pas assez vendeur pour le Qatar ?