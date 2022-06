PSG - Mercato : Paris a trouvé preneur pour Neymar !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Neymar (30 ans) est dans une situation délicate au PSG. En effet, Luis Campos et la direction parisienne pourraient décider de se séparer du Brésilien dès cet été s’ils reçoivent une belle offre. L’actuel numéro 10 du Paris Saint-Germain n’entrerait pas forcément dans le nouveau projet parisien et pourrait donc être poussé dehors. Et justement, un club serait à l’affût.

Selon Sport, la Juventus surveille de très près la situation de l’attaquant brésilien. Un intérêt venu de Massimiliano Allegri, qui aurait demandé à la direction turinoise d’étudier la piste de l'ancien joueur du FC Barcelone. Mais le salaire très élevé de Neymar pourrait être un véritable frein pour la Juventus.

🚨 Unanimité au PSG sur Neymar 🇧🇷 : aussi bien Luis Campos que la direction à Doha sont ouverts à un départ du Brésilien cet été !



Un prix a même déjà été fixé, mais celui-ci n’a pas filtré en l’état.



Pour résumer Considéré comme un potentiel départ par Luis Campos, Neymar (30 ans) serait dans les petits papiers de la Juventus Turin. Massimiliano Allegri aimerait faire venir le Brésilien en Italie mais le dossier s’annonce compliqué pour des raisons financières.

Adrien Deschepper

Rédacteur