PSG - Mercato : Paris à une idée pour récupérer une star en échange de Mbappé !

Le mercato estival s’annonce bouillant et passionnant. L’avenir de Kylian Mbappé au PSG étant plus qu’incertain, le Real Madrid pourrait passer à l’attaque pour récupérer le Champion du Monde 2018. À 1 ans de la fin de son contrat, Paris compte cependant tirer un gros chèque de son international français avec en plus de cela une star de la Casa Blanca.

Le PSG veut Rodrygo dans le deal Mbappé

En effet, selon les informations de Defensa Central, le PSG espèrerait vendre Kylian Mbappé au Real Madrid pour une somme aux alentours des 100 millions d’euros avec en supplément l'attaquant brésilien, Rodrygo. Une demande intéressante pour les Parisiens qui récupéraient des liquidités et un joueur de classe mondiale, cependant pas sûr que le Casa Blanca et le Brésilien ne soit d’accord de ce montage financier…