PSG - Mercato : fixé sur Kimpembe, Paris active une nouvelle piste en défense

Paris pourrait aller piocher chez le Fenerbahçe en cas de besoin. D’après le compte X PSG Inside Actus, les dirigeants parisiens penseraent au latéral gauche international turc, Ferdi Kadıoğlu, dans le cas où certaines pistes s'avéreraient nulles. Fenerbahçe veut recruter à Paris Un échange pourrait éventuellement voir le jour entre le Fenerbahçe et le PSG. Et pour cause, le club d’Istanbul serait intéressé par plusieurs joueurs du PSG. Un échange paraîtrait donc probable entre les deux clubs. Cette opération est guidée par le retour tardif de Presnel Kimpembe. Selon L'Équipe, celui-ci serait pour le mois d'avril. 🚨 Exclusivité @PSGInside_Actu . Je reprends mon information que je vous ai donné avant tout le monde début octobre sur l'ancien compte.



Ferdi #Kadıoğlu: Je ne comprends pas que personne n'en parle, mais à Paris, on ne pense que du bien du joueur . Et en cas d'échec, sur… pic.twitter.com/SQKKgm6DVa — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) January 12, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le PSG serait intéressé par le latéral gauche du Fenerhaçe, Ferdi Kadıoğlu. L’international turc pourrait faire office de renfort dans le cas où certaines pistes parisiennes ne se concrétiseraient pas.



Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur